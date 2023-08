Spielabbruch und Schlägerei in Wals: Grödig-Funktionär schwer verletzt

Das torreiche Duell in der 2. Landesliga Nord wurde nach Tumulten abgebrochen. Damit endeten die Konflikte aber nicht. Die Polizei und die Rettung mussten helfen.

Das Spiel zwischen dem HSV Wals und der Grödig 1b in der 2. Landesliga Nord wurde am Sonntag in der Nachspielzeit abgebrochen. Die Hausherren hatten in der 93. Minute nach einer Aufholjagd zum 5:5 ausgeglichen. Danach kam es zu einer Handgreiflichkeit zwischen einem Walser und einem Grödiger. Schiedsrichterin Marina Zechner musste die Partie danach abbrechen, weil mehrere Anhänger beider Clubs das Spielfeld stürmten. "Der Raufhandel wurde vom Grödig-Spieler begonnen. Ich muss aber leider sagen, dass die Reaktion von unserem Spieler eine Katastrophe war. So kann man sich auf dem Spielfeld nicht verhalten", ärgert sich ein Augenzeuge, der dem HSV zuzuordnen ist.

Rettung und Polizei am HSV-Platz

Zu unschönen Szenen kam es auch rund eine halbe Stunde nach dem Abbruch: Bei einer Auseinandersetzung mit einigen HSV-Akteuren wurde ein Grödig-Funktionär schwer verletzt. Die Rettung musste ihn versorgen, mehrere Polizeiwagen mussten anrücken. "Dieses Verhalten ist sehr untypisch für unseren Verein und passt auch nicht zu uns. Da muss unser Vorstand harte Konsequenzen setzen, solche Mitspieler will ich nicht haben", findet der Augenzeuge deutliche Worte. "Beide Seiten haben sich daneben benommen, wer letztendlich Schuld hatte, kann ich nicht beurteilen."