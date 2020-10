Spielen bei roter Ampel? Fußballvereine sind verunsichert

Die Lage im Salzburger Fußball-Unterhaus ist angespannt. Zahlreiche Spielabsagen wegen Coronafällen machen die Regionalliga zum großen Sorgenkind. Ob das Derby zwischen Grödig und Anif trotz Coronafalls am Freitag steigt, wird wohl erst am Vormittag geklärt. Und auch in Grünau und St. Johann sind viele Fragen offen.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. In Grünau zu Gast: St. Johanns Benjamin Ajibade (rechts).