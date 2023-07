Spielermangel! Nächster Salzburger Unterhaus-Club überlegt Rückzug

Ist die Spielersuche in den nächsten Tagen nicht von Erfolg gekrönt, dann muss der Lieferinger SV seine Kampfmannschaft aus der Liga nehmen.

Routinier Said Sulejmanovic (l.) und Co. zittern um den Fortbestand der Kampfmannschaft des Lieferinger SV.

Nur kurze Zeit nach dem Aus des ASV Taxham wurde am Wochenende bekannt, dass ein weiterer Stadtclub mit groben Personalproblemen zu kämpfen hat. Der Lieferinger SV, in der vergangenen Saison immerhin Dritter der 2. Klasse Nord A, verlor in der Sommertransferzeit viele Kicker und zittert um den Fortbestand der Kampfmannschaft. "Es sieht nicht rosig aus. Die Konkurrenz hat uns leider viele Spieler abgeworben, die wir bisher nicht ersetzen konnten. Wir probieren derzeit alles, um noch Kicker zu bekommen. Gelingt uns das nicht, dann müssen wir leider zurückziehen", erklärt Lieferings Obmann Walter Junger, der erst seit einem halben Jahr im Amt ist.

Aus nach 44 Jahren im Salzburger Unterhaus?

Am Freitag hatte Neo-Trainer Salih Yay beim 9:3-Testsieg gegen die Puch 1b zwar 22 Spieler zur Verfügung, darunter waren aber einige U16-Talente und Testkicker. "Mein Kader besteht aus maximal 14 Spielern. Unsere Nachwuchsspieler kann ich nicht wirklich einplanen, weil die selber Meisterschaft spielen, teilweise noch nicht 15 Jahre alt sind und damit nicht eingesetzt werden dürfen", betont Yay und ergänzt: "Der Kader muss noch größer werden, weil in der Urlaubszeit im August sicher viele unserer Kicker nicht da sein werden."

Gelingt es den LSV-Verantwortlichen in den kommenden Tagen nicht noch einige Kicker anzuwerben, dann wird der Stadtclub nach 44 Jahren im Salzburger Unterhaus keine Kampfmannschaft mehr stellen.