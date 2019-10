Spitzenspiel live auf www.sn.at

Die besten Fußball-Amateurmannschaften Salzburgs sind am Freitag exklusiv und live auf der Webseite und der APP der Salzburger Nachrichten zu sehen. SAK gegen Saalfelden verspricht ein packendes Spiel zu werden.

Mit dem Duell zwischen Saalfelden und dem SAK bekommen die Salzburger Fußball-Fans am Freitag (19 Uhr) die derzeit besten Amateurmannschaften Salzburgs zu sehen. Der SAK, der erstmals von Interimstrainer Roman Wallner betreut wird, will mit einem Punktegewinn im Pinzgau den ersten Platz in der Regionalliga Salzburg fixieren.

Für alle Fußball-Fans, die es am Freitag nicht in die Saalfelden-Arena schaffen, bieten die "Salzburger Nachrichten" ein besonderes Service. Das Topspiel der Regionalliga Salzburg wird live und exklusiv auf www.sn.at zu sehen sein. Möglich macht dieses Angebot der Regionalsender RTS Salzburg, der das Match in Kooperation mit den "Salzburger Nachrichten" im Livestream übertragen wird. "Zu uns als Regionalsender passt regionaler Sport ganz besonders gut. Mir liegt der Sport und speziell der Fußball sehr am Herzen. Ich freue mich über die Kooperation mit den 'Salzburger Nachrichten'", erklärt RTS-Geschäftsführer Josef Aichinger.

Quelle: SN