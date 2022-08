Sport als Spektakel: Salzburger Fallschirmspringer glänzen in Thalgau

Magdalena Schenner und Co. eröffneten mit starken Leistungen Salzburger Wochenende der Ausdauer- und Extremsportler.

Wer spektakulären Sport liebt, hat am Wochenende die Qual der Wahl. Während Athleten und Athletinnen den Fuschlsee durchqueren, laufen und skaten andere auf dem nahen Salzburgring. Schwimmen, Radfahren und Laufen vereinen die Triathlon-Asse beim Ironman 70.3 in Zell am See. Ein Dreikampf der anderen Art startet derweil in Kleinarl, wo beim Aerothlon der Berg zu Fuß und auf dem Mountainbike erklommen wird und dazwischen ein Gleitschirmflug ansteht. Bereits seit Freitag zeigt zudem die Weltelite im Fallschirmspringen in Thalgau ihr Können.

Beim dreitägigen Weltcupbewerb im Zielspringen visieren 195 Sportler und Sportlerinnen nach dem Absprung aus 1000 Metern ein Ziel mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern an. Vor allem die Thalgauer Lokalmatadorin Magdalena Schenner präsentierte sich dabei am Auftakttag in Bestform. Die Athletin des Gastgeberclubs HSV Red Bull Salzburg, die nach ihrer Babypause heuer bereits einen Weltcupsieg gefeiert hatte, führt nach drei von acht Runden in der Damenwertung. Sie landete zwei Mal makellos und wich im dritten Versuch nur zwei Zentimeter ab.

Glänzend lief es auch für das Salzburger Ausnahmetalent Sophie Grill. Die 23-Jährige aus Puch lag mit einer Gesamtabweichung von fünf Zentimetern nach zwei Sprüngen als beste Juniorin auf dem neunten Rang - unmittelbar vor der zweiten Lokalmatadorin Julia Schosser.

Im Herrenbewerb mischt Militär-Weltmeister Sebastian Graser aus Elsbethen mit nur drei Zentimetern Abweichung um den Sieg mit. "Bisher läuft alles bestens", sagt der 25-Jährige.

Vielseitigkeit ist am Sonntag beim Aerothlon in der Region Wagrain-Kleinarl gefragt. Die dritte Auflage des "Berg-Triathlons" nehmen 71 Athleten und Athletinnen in Angriff. Nach einem Berglauf über 900 Höhenmeter wartet ein Streckenflug mit dem Gleitschirm. Die Entscheidung über den Sieg fällt dann auf dem Mountainbike, mit dem eine 20 Kilometer lange Strecke über 900 Höhenmeter zu absolvieren ist. "Es ist ein Wettkampf, richtet sich aber ganz bewusst auch an durchschnittliche Sportler", sagt Mitorganisator Paul Guschlbauer. Obwohl wechselhafte Witterungsbedingungen vorhergesagt werden, blickt der in Hallein lebende Paragleitprofi der Veranstaltung optimistisch entgegen. "Dank LED-Leinwand, Livetracking und großer Show wird das auch für die Zuschauer ein Spektakel."