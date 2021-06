Wasserballer im Cup-Halbfinale − Orientierungsläufer holen Silber und Bronze.

Vor wenigen Monaten schien ein Event wie die am Mittwoch gestarteten "Sport Austria Finals" in Graz noch unmöglich. Mehr als 3500 heimische Sportler kämpfen dort bis Sonntag um Medaillen − und das sogar vor Zuschauern. Das Flair dieser "Mini-Olympiade" mit 250 Bewerben genießen auch etliche Salzburger Topsportler wie Lilli Brugger.

Das 21-jährige Florett-Ass eroberte gleich zum Auftakt der österreichischen Meisterschaften im Fechten zwei Bronzemedaillen. Im Einzel verpasste sie das Finale um einen einzigen Treffer. Mit ihren AFCS-Kolleginnen Lisa Schaurecker (13. im Einzel) und Andrea Panacz (19.) belegte sie auch im Teambewerb den dritten Rang. Ohne die verletzte Julia Eistert war die Titelverteidigung außer Reichweite.

Bei den Herren war Altmeister Tobias Hinterseer als Neunter bester Salzburger. Der Mannschaft um Hinterseer, Erik Huthmann (13.), Emil Möseneder (18.) und Matisse Melot de Beauregard (23.) blieb nur der vierte Platz. Mit dem Degen wurde Brugger am Freitag im Einzel Fünfte und holte mit dem Team erneut Bronze.

Auch Salzburgs Orientierungsläufer haben einen starken Start hingelegt. Im Staffelbewerb der Staatsmeisterschaft kamen die Henndorfer Robert Merl, Christian Wartbichler und Leon Ebster als fünftschnellstes Team ins Ziel. Weil aber Pinkafeld und Graz wegen Fehlern beim Passieren von Kontrollposten disqualifiziert wurden, erbten die Salzburger Bronze. "Überraschend und mit etwas Glück. Aber wir haben alle drei gute Leistungen gezeigt", sagt Merl. Im Einzel lief es für den 29-Jährige noch besser. Zwar war Gold letztlich klar außer Reichweite. Im Kampf um Silber setzte er sich aber eine Sekunde vor dem Steirer Mathias Peter durch. Vom Event in Graz ist Merl jedenfalls angetan. "So ein kleines Olympia ist eine tolle Sache. Und in den kommenden Jahren ohne Corona wird es sicher noch größer, stimmungsvoller und sportartenübergreifender", betont der Salzburger.

Im Wasserball hat Paris Lodron Salzburg den Einzug ins Halbfinale des heimischen Cups geschafft. Nach einer 8:14-Auftaktniederlage gegen Gastgeber Graz sicherten sich die Salzburger am Donnerstag mit einem 21:2-Erfolg über Linz ihren Platz im Halbfinale. Dort wartet am Samstag WBC Tirol.

Salzburgs Karateteam ist ohne seine Topleute zu den Titelkämpfen nach Graz gereist. Die Weltcupstarter um Alisa Buchinger verzichten mit Blick auf das Olympia-Qualifikationsturnier kommende Woche in Paris auf sichere Medaillen.