Sportlandesrat Schnöll: "Unsere Perspektive ist Olympia in Los Angeles 2028"

Seit 2018 ist Stefan Schnöll von der ÖVP Sportlandesrat. Was hat sich seither verändert? Welche Ziele verfolgt der 34-Jährige in der Sportpolitik? Was muss sich in den Strukturen ändern? Die SN haben nachgefragt.

SN: 2023 ist Landtagswahl. Würden Sie gerne Sport-Landesrat bleiben, wenn es sich nach der Wahl ausgeht?

Stefan Schnöll: Ich möchte den Sport in einer zweiten möglichen Legislaturperiode behalten, weil noch viele Dinge offen sind und ich das Gefühl habe, dass wir in den Sport bisher sehr viel Zeit investiert haben. Ich denke da an Strukturarbeit. Und nur die richtige Struktur kann uns jetzt auch unhaltlich weiter bringen. Das Werkl, das wir uns mühevoll aufgebaut haben, fängt nun langsam an zu funktionieren. ...