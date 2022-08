Sportlandesrat Schnöll: "Wir brauchen Leuchtturmprojekte in Salzburg"

Seit 2018 ist Stefan Schnöll von der ÖVP Sportlandesrat. Was hat sich seither verändert? Welche Ziele verfolgt der 34-Jährige in der Sportpolitik? Was muss sich in den Strukturen ändern? Die SN haben nachgefragt.

SN/robert ratzer Sportlandesrat Stefan Schnöll möchte auch nach der Landtagswahl 2023 den Sport weiter führen.