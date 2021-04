Sportlandesrat Schnöll: "Wir müssen den Sport als Chance sehen"

Was braucht der Salzburger Sport in der Coronakrise? Sportlandesrat Stefan Schnöll sprach im SN-Sporttalk über Mitgliederschwund und neue Bewegungskonzepte.

Ab 19. Mai darf wieder Sport betrieben werden - annähernd wie vor der Pandemie. Hat die Politik zu lang mit diesen Maßnahmen gewartet? Stefan Schnöll: Ich glaube, man hätte den Sport in der Pandemie besser nutzen sollen. Man hätte nicht so passiv agieren und den Sport nicht nur als Infektionsrisiko betrachten, sondern den Sport als Möglichkeit erkennen sollen, diese Pandemie zu bekämpfen. Das ist zu wenig passiert. In den entscheidenden Gremien haben offensichtlich zu wenige Menschen in diese Richtung mitgedacht. ...