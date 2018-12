Sportler werben im Netz um Unterstützung

Land Salzburg hilft beim Suchen von Kleinsponsoren. Partner garantieren bis zu 400 Euro Startbonus.

Fleiß, Ehrgeiz und Talent reichen im Sport oft nicht aus, um es ganz nach oben zu schaffen. Denn neben Zeit und Nerven kostet der Weg zum Erfolg vor allem eines: viel Geld. So stehen insbesondere in den sogenannten Randsportarten viele Talente Jahr für Jahr vor der Frage: Kann ich mir das überhaupt noch leisten? Nur wenige haben das Glück, einen großen Sponsor zu finden, der den Großteil der Kosten übernimmt. Die meisten müssen das Geld mühsam zusammenkratzen.

Anzeige

Eine zunehmend beliebte Lösung für dieses Problem bieten Crowdfunding-Plattformen im Internet. Dort können Sportler um finanzielle Unterstützung für ganz konkrete Projekte werben und sich bei ihren Spendern mit allerlei Gegenleistungen revanchieren. Auf diese Weise hat sich die Halleiner Triathletin Michaela Herlbauer ihren Start beim Ironman auf Hawaii finanziert, und Buckelpisten-Fahrerin Melanie Meilinger aus Mühlbach/Hkg. konnte sich ihr erstes Paar Spezialski sowie die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Pyeongchang leisten.

Die österreichische Plattform "I believe in you", die beide dafür nutzten, wird künftig für Salzburger Sportler und Vereine noch attraktiver. "Partner wie die Salzburg AG und die Österreichischen Lotterien sorgen dafür, dass 20 Prozent der Zielsumme, das sind maximal 400 Euro Startbonus, garantiert erreicht werden", erläutert Landesrat Stefan Schnöll die neue Kooperation mit dem Land. "Zudem werden die Salzburger Projekte jetzt gesammelt präsentiert und erhalten so etwas wie ein offizielles Gütesiegel des Landes." So können alle Interessierten fortan ganz einfach feststellen, wer in ihrer Nähe Unterstützung benötigt.

Dass es nicht einfach reicht, Forderungen ins Netz zu stellen und auf Wohltäter zu warten, können Meilinger und Herlbauer aus eigener Erfahrung berichten. "Das ist eine super Möglichkeit, aber keinesfalls ein Selbstläufer", erzählt Meilinger. Wochenlang hat sie an ihrem Auftritt gebastelt, dafür ein aufwändiges Video produziert und sich ungewöhnliche Gegenleistungen wie ein Buckelpisten-Training mit ihr überlegt. "Trotzdem hat es irgendwann stagniert und da muss man sich eben wieder etwas einfallen lassen", erklärt Meilinger.

Während die Skifahrerin ihr Ziel mit viel Unterstützung aus ihrem Heimatort erreichen konnte, half Herlbauer am Ende doch wieder ein Großsponsor aus. "Der hat schließlich gut die Hälfte der Summe übernommen."

Die Salzburger "I believe in you"-Projekte finden Sie unter

www.ibelieveinyou.at/ibiy-at/src/#!/browsechannels/16