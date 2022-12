Sportliche Weihnachten: Von neuen Traditionen und einer Glücksmünze im Maisbrot

Weihnachten steht bevor und die Stadt Nachrichten haben sich in Sportlerfamilien umgehört, wie sie dieses Fest feiern werden. Manche Bräuche klingen dabei ein wenig ungewohnt.

In der Fechtfamilie Hinterseer wird eine neue Tradition ins Leben gerufen. "Früher hatten meine Frau Ursula und ich den Christbaum und alle sind zu uns gekommen. Ab jetzt wechseln wir uns jedes Jahr ab", sagt Roman Hinterseer. In ihrem Haus wohnen auch seine drei Kinder Moritz, Tobias und Clara mit ihren Familien. "Dieses Jahr feiern wir bei Moritz", erklärt Vater Roman. Bevor es zur Bescherung geht, stattet die gesamte Familie ihrem Stammlokal Flavour in der Imbergstraße einen Besuch ab. Dort ...