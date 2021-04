Sportöffnung Mitte Mai rettet Unterhaus-Saison nicht

Nach monatelanger Pause sehen die Sportvereine in ganz Österreich seit Freitag endlich Licht am Ende des Tunnels: Ab 19. Mai dürfen die Clubs indoor und outdoor den Betrieb wieder hochfahren. Für das Salzburger Fußball-Unterhaus kommt dieser Schritt aber wohl zu spät: Die Saison 2020/21 muss trotzdem ohne Wertung abgebrochen werden.

Seit Mitte Oktober warten die Vereine in ganz Salzburg auf Lockerungen im Sportbereich. Seit Freitag ist fix, dass ab 19. Mai Sport indoor und outdoor unter gewissen Auflagen wieder erlaubt sein wird. Obwohl die Fußball-Clubs damit ab Mitte Mai mit einem negativen Testergebnis wieder trainieren und höchstwahrscheinlich auch Spiele absolvieren dürfen, ist nicht davon auszugehen, dass die derzeit unterbrochene Spielzeit 2020/21 noch fortgesetzt wird. "Für die meisten Unterhaus-Ligen in ganz Österreich kommt dieser Schritt leider zu spät", erklärt ÖFB-Präsident Leo Windtner.

Verlängerung nicht möglich

Würden die Vereine am 19. Mai wieder mit dem Training beginnen, dann würden nach der vorgeschriebenen vierwöchigen Vorbereitung die ersten Meisterschaftsspiele erst am 19. Juni möglich sein. Weil die Saison spätestens am 4. Juli beendet sein muss, würden nur drei Wochenenden bleiben, um die fehlenden Herbstrunden nachzutragen. Da in manchen Ligen noch sechs Partien fehlen, sind drei Wochenenden zu wenig. "Eine weitere Verlängerung kommt nicht in Frage. Wir wollen mit der neuen Saison früher beginnen, damit wir mehr Spielraum haben. Uns ist lieber, die neue Spielzeit komplett zu spielen, als die aktuelle noch irgendwie mit aller Gewalt zu Ende zu spielen", betont Windtner. In Salzburg soll die Annullierung am 28. April in einer Vorstandssitzung endgültig fixiert werden.