Steiner holte erste Weltcupmedaille mit der Sportpistole

Im 25m-Bewerb in Rio de Janeiro glänzte die Pongauerin mit einer starken Aufholjagd und gewann Bronze. Auch mit der Luftpistole und im Mixedbewerb hatte sie in Brasilien Weltklasseleistungen gezeigt.

Die Pongauer Sportschützin Sylvia Steiner hat sich auch knapp zwei Wochen nach dem Gewinn von EM-Bronze in Topform präsentiert. Die Olympiateilnehmerin von Tokio zog beim Weltcup in Rio de Janeiro gleich drei Mal ins Finale ein. Zum Abschluss holte die 39-Jährige aus St. Johann im 25m-Pistolenbewerb am Freitag ihre zweite Weltcupmedaille - die erste in dieser Disziplin nach Luftpistolen-Gold 2017 in Gabala. "Das hat gepasst", zeigte sich Steiner gewohnt bescheiden.

Steiner gelang Aufholjagd

Die Salzburgerin hatte im dritten Wettkampf in Brasilien am Freitag einen Fehlstart hingelegt. Mit 284 Ringen lag sie nach dem ersten Durchgang nur auf dem 19. Zwischenrang. Im Schnellfeuerdurchgang glückte ihr aber eine sensationelle Aufholjagd. Das tolle Teilergebnis von 296 Ringen wurde nur von der deutschen Grunddurchgangssiegerin und späteren Silbermedaillengewinnerin Doreen Vennekamp übertroffen. Als Gesamt-Achte qualifizierte sich Steiner knapp für das Finale.

Auch im Finale bewies die Olympionikin Nerven

In diesem zog sie nach starker Leistung in die Medaillenentscheidung der besten vier Athletinnen ein. Erneut wurde bei Null gestartet. Für Steiner sah es bald nach dem vierten Platz aus, doch in der vierten Fünfschussserie zog sie noch mit der Thailänderin Tanyapom Prucksakorn gleich, besiegte sie im abschließenden Shoot-off und wurde Dritte.

Zwei weitere Finalteilnahmen mit der Luftpistole

Im Einzel mit der Luftpistole war Steiner zuvor als Vierte fürs Finale der besten acht Sportlerinnen eingezogen. Dort musste sie sich mit Rang sieben begnügen. Im Mixed an der Seite von Richard Zechmeister schaffte es die Salzburgerin ins Bronze-Match, das aber mit 14:16 gegen den Iran verloren ging.