Sporttalente studieren Olympiasieger

Bernhard Gruber und Co. schwören Sportler auf Jugend-Winterspiele ein.

Wie es ist, olympische Luft zu atmen, können die größten Talente des Landes nicht früh genug erfahren. 83 österreichische Sportler und Sportlerinnen, neun davon aus Salzburg, zwischen 14 und 17 Jahren bekommen ab nächstem Samstag bei den Europäischen Olympischen Jugend-Winterspielen in Friaul-Julisch Venetien einen Vorgeschmack. In den vergangenen Tagen schwor sich die heimische Delegation in Salzburg auf das "kleine" Olympia ein.

In Nonntal wurden die Sportler und Sportlerinnen eingekleidet, unter anderem von Ex-Skifahrer Matthias Lanzinger (Salomon) und Ex-Fußballer Thomas Eder (Erima). Über seine Erfahrungen als Profisportler und Olympionike sprach danach vor allem Bernhard Gruber mit den Zukunftshoffnungen. Als Überraschungsgast gab der Nordische Kombinierer, der über sportliche Höhenflüge und gesundheitliche Tiefschläge sprechen kann, spannende Einblicke. Im Hörsaal des Uniparks lauschten die Jugendlichen weiteren Vorträgen, wurden etwa von einem Mentalcoach, einem Medienvertreter und einem Sportmediziner geschult.

Salzburger Medaillen sind in sechs Disziplinen möglich. Im Biathlon treten Anna Millinger aus Unken und der Kuchler Thomas Marchl an. Die Salzburger Eiskunstläuferin Flora Schaller will sich ebenso von ihrer besten Seite präsentieren wie der Freeskier Stefan Heiss aus Kleinarl. Die Langlauf-Asse Anna-Lena Taxer (Wagrain), Leopold Schwarzer (Thalgau) und Janne Walcher (Großarl) bestreiten jeweils drei Bewerbe. Der Maishofener Skifahrer David Zehentner rast den Hang hinunter, vor allem bergauf geht es für den Skibergsteiger Sebastian Steiner aus Bischofshofen. Sie alle eint der Traum, in einigen Jahren auch auf der großen Olympiabühne um Medaillen zu kämpfen.