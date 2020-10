Sportverbot kommt auch im Flachgau, Pinzgau und Pongau - Fußball-Unterhaus wird ausgesetzt

Nachdem in drei weiteren Bezirken die Corona-Ampel auf Rot geschaltet wurde, verordnet die Landesregierung ein Veranstaltungsverbot bis Mitte November. Ausnahmen gelten für den Profisport. Die Fußball-Amateurligen werden vorerst ausgesetzt.

Was in den vergangenen Tagen wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen in Salzburg befürchtet wurde, ist seit Freitag fix: Nachdem auch im Flachgau, Pongau und Pinzgau die Corona-Ampel auf Rot geschaltet worden ist, wird nach dem Tennengau auch in diesen Bezirken ein Veranstaltungsverbot verhängt. Die neue Verordnung der Landesregierung soll am Samstag in Kraft treten und vorerst drei Wochen, also bis 15. November, gelten.

Nur nationale und internationale Bewerbe finden statt

Betroffen sind im Sportbereich alle "Hobbyveranstaltungen", heißt es aus dem Büro von Sportlandesrat Stefan Schnöll. Ausnahmen des Verbots von Veranstaltungen gelten nur für den Profisport, wenn sie im Rahmen eines bundesweiten oder internationalen Wettbewerbes oder als Vorbereitung dazu stattfinden - in geschlossenen Räumen ohne Zuschauer, im Freien mit bis zu 1500 Personen mit ausschließlich zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen für die Zuschauer.

Regionale Bewerbe sind vorerst nur mehr in der Stadt Salzburg und im Lungau möglich. "Die Ereignisse haben sich zuletzt überschlagen. Die Gesundheitsbehörden haben nun empfohlen, das Veranstaltungsverbot auf die neuen roten Bezirke zu erweitern", erklärt ein Sprecher von Landesrat Schnöll.

Fußball-Unterhaus wird ausgesetzt

Untersagt sind in den vier Bezirken fortan nicht nur Wettkämpfe, sondern auch Gruppentrainings. Deshalb hat auch der Salzburger Fußballverband den Spielbetrieb von der Regionalliga Salzburg bis zu den 2. Klassen mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. "Wir sind damit jetzt eigentlich schon in der Winterpause", erklärte SFV-Präsident Herbert Hübel.