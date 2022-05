Sportzentrum Nord in Salzburg ist fertig: Geht Ökologie im Sport?

Ja, es geht - davon gehen zumindest die politischen Verantwortlichen in Stadt und Land Salzburg beim umgebauten Sportzentrum Nord aus. Hier in Liefering wurde besonders klimagerecht gebaut: Holz als Baustoff, Wiederaufbereitung von 800 Tonnen Abbruchmaterial, ein Kunstrasenplatz mit Sand- statt Mikroplastikbefüllung und eine 35-prozentige Wasserersparnis durch automatische Bewässerung der vier Fußballfelder. "Das ist ein Vorzeigeprojekt", freut sich Salzburgs Baustadträtin Martina Berthold.

Vom neuen Sportzentrum Nord, auf dem auch 63 neue Bäume gepflanzt wurden, sollen Breiten- und Wettkampfsport in Salzburg gleichermaßen profitieren. "Der niederschwellige Zugang ist ein starkes Zeichen für den Salzburger Sport", sagt Sportreferent Bernhard Auinger. Im Detail heißt das: Ausbau der Flutlichtanlage bei der Leichtathletikanlage, Sandflächen für Beachvolleyball und Beachsoccer sowie ein neuer Kunstrasenplatz. Die Stadt kostete die Investition rund 500.000 Euro. Was besonders wichtig, aber nicht selbstverständlich in der Stadt ist: Das Sportzentrum Nord ist von 7 bis 22 Uhr für alle zugänglich.