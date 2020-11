Salzburgs Squash-Aushängeschild zog mit einem 3:0-Auftakterfolg über den deutschen Tobias Weggen ins Viertelfinale des Profi-Turniers in der Mozartstadt ein. Für den Halleiner Jakob Dirnberger war in der ersten Runde Endstation.

Aqeel Rehman ist am Donnerstagabend erfolgreich in die von ihm organisierten Austrian Squash Open am Tenniscourt Süd in Salzburg-Gneis gestartet. Der an Nummer drei gesetzte Lokalmatador schlug in der Auftaktrunde des stark besetzten internationalen Turniers den Deutschen Tobias Weggen mit 3:0 (11:9, 11:3, 11:7). Im Viertelfinale wartet am Freitag der an Nummer acht gesetzte Tscheche Jakub Solnicky.

Halleiner verpasste Überraschung

Der Halleiner Jakob Dirnberger unterlag dessen Landsmann Ondrej Uherka mit 0:3 (7:11, 3:11, 8:11). Für den einzigen Sieg eines Außenseiters sorgte der Schweizer Robin Gadola, der in einem Fünf-Satz-Krimi gegen den an Nummer fünf gereihten Engländer Robert Downer verhinderte, dass die Top-8 der Setzliste auch geschlossen ins Viertelfinale einzogen.