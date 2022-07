Squash-Ass Rehman zieht ins Finale ein

Der Salzburger feierte am Samstag zwei 3:2-Erfolge und kämpft im Endspiel um seinen elften Turniersieg.

Der 16-fache Squash-Staatsmeister Aqeel Rehman zeigt sich bei den Schräglage Open in Deutschland in sehr guter Form. Nachdem der 36-jährige Salzburger im Achtelfinale am Freitag seinen Landsmann Jakob Dirnberger in vier Sätzen bezwungen hatte, zog er tags darauf mit zwei 3:2-Siegen in das Endspiel ein. Zuerst besiegte Rehman die Nummer drei des Turniers, den Deutschen Valentin Rapp, mit 11:6, 9:11, 8:11, 11:6, 11:7, um dann im Halbfinale gegen den Tschechen Viktor Byrtus 11:5, 6:11, 10:12, 11:3, 11:3 die Oberhand zu behalten. "Das war eine super Leistung gegen zwei Gegner in meiner Kragenweite", erklärt Rehman.

Rehman visiert elften Turniersieg an

Im Finale wartet am Sonntag (16 Uhr) der an Nummer acht gesetzte Engländer Stuart MacGregor. "Das könnte ein gutes Spiel werden", sagt Rehman, der das bisher einzige Duell heuer in fünf Sätzen gewann. Der Salzburger Routinier hat 2019 in Moskau seinen zehnten und bislang letzten Sieg auf der World Tour gefeiert. Vor den Augen seiner Freundin und seiner Mutter, die für das Endspiel anreisen, soll Titel Nummer elf gelingen.