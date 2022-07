Aus im Halbfinale trübte die Freude bei Rehman nicht

Der Salzburger war beim Squash-Turnier im Europark wieder doppelt gefordert.

Als Spieler war für Aqeel Rehman bei seinem Heimturnier im Europark diesmal im Halbfinale am Freitag Endstation. So richtig befreit durchatmen konnte er aber erst am Sonntagnachmittag. "Es war für mich heuer schon extrem heftig. Die letzten zwei Wochen war ich (bis auf letzten Sonntag) eigentlich immer von halb acht Uhr früh bis halb acht Uhr abends im Europark", erklärt der Salzburger Squashprofi, der am Sonntag noch beim Abbau des Glascourts mithalf und seine letzten Pflichten als Organisator erledigte.

Trotz der doppelten Belastung als Veranstalter und Spieler hätte er am Samstag noch gerne das Finale gespielt. Doch wie im Vorjahr machte ihm erneut der Schweizer Yannick Wilhelmi einen Strich durch die Rechnung. "Zumindest hat's mich heuer erst eine Runde später erwischt, außerdem war das Match diesmal viel knapper", erinnert sich Rehman. So lag er am Freitag zwar schon 0:2 zurück, gewann aber den dritten Durchgang und führte danach mit 10:6. "Leider habe ich vier Satzbälle vergeben und den vierten Satz noch mit 11:13 verloren", erzählt Rehman. Im Finale musste sich Wilhelmi dann dem Engländer James Peach in fünf Sätzen geschlagen geben.

Für Rehman war sein Heimturnier trotz seines Ausscheidens im Halbfinale ein großer Erfolg. "Es war einfach wieder extrem cool. Die Spiele waren hochkarätig und auch das Zuschauerinteresse war hoch", betont der 36-jährige Salzburger. Die Doppelbelastung als Spieler und Organisator milderte dabei seine Familie. "Die hat mich sehr entlastet, damit ich mich gut auf meine Matches vorbereiten konnte", sagt Rehman.

Ein großer Erfolg war auch das erstmals ausgetragene Damen-Turnier, an dem seine Schwester Sabrina teilnahm. "Das Publikum war davon begeistert, deshalb wollen wir das nächstes Jahr wiederholen", sagt Rehman. Zwar ist der Dreijahresvertrag mit dem Europark mit dem heurigen Turnier ausgelaufen. "Aber das Feedback war sehr gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch nächstes Jahr wieder hier spielen."

Viel Zeit zum Entspannen hat Rehman nicht. Am Dienstag geht es weiter zum Weltranglistenturnier in Gibraltar. Dort trifft er in Runde eins auf seinen Salzburger Landsmann Jakob Dirnberger.