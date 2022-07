Hiobsbotschaft für Rehman: Kein EM-Ticket für Österreichs Nummer eins

Kurz vor dem Start in sein Heimturnier erfuhr Salzburgs Squash-Dauerbrenner, dass er nicht für die Europameisterschaft nominiert worden ist. Im Europark will er sportlich darauf antworten.

Noch einmal durchatmen und kurz ausspannen lautete am Sonntag die Devise für Aqeel Rehman. Denn als Veranstalter der "Austrian Squash Challenge" im Europark ist der 36-Jährige aktuell voll ausgelastet. Ab Mittwoch steht er bei seinem Heimturnier selbst im Glascourt im Einkaufszentrum. Davor führt er bei den "Kids & School Days" den Nachwuchs in seinen Lieblingssport ein.

So machte Rehman am Sonntag mit Mutter Rosmarie einen erfrischenden Klammspaziergang ("um wieder etwas frische Luft zu schnappen") und besuchte am Abend das Spiel der österreichischen Basketball-Nationalmannschaft in der Alpenstraße. "In meiner Schulzeit war ich ein Riesenfan und bin teils um 3 Uhr früh aufgestanden, um mir Spiele anzusehen", verrät der Squashprofi. Besonders angetan hatten es ihm schon damals die San Antonio Spurs, für die seit 2018 Österreichs NBA-Star Jakob Pöltl auf Korbjagd geht.

Beim Basketballschauen kann sich Rehman auch ein wenig von der Hiobsbotschaft ablenken, die ihn während der ersten Woche seiner Squash Challenge erreichte. "Ende August ist die Einzel-Europameisterschaft in Hamburg. Wie ich jetzt erfahren habe, ist Jakob Dirnberger statt mir nominiert worden. Mich hat der Verband nicht einmal gefragt und mich auch nicht informiert, dass die Entscheidung schon vor drei Wochen gefallen ist", erzählt Rehman. Wie er darauf reagieren soll, will er nun während seines Heimturniers mit Freunden und Kollegen besprechen. "Aber es ist klar, dass mich der Verband ausbooten will."

Bei seiner "Austrian Squash Challenge" fehlt ihm ebenfalls die Unterstützung aus der Heimat. "Ich habe sogar eine Geldstrafe von 500 Euro aufgebrummt bekommen, weil ich dazu kein nationales Turnier veranstalten konnte. Der Verband hat dann sogar versucht, mir auch noch das Damenturnier wegzunehmen", verrät Rehmann.

Das ließ der Weltverband aber nicht zu. So gewann am Samstag die Schweizerin Céline Walser das Weltranglistenturnier, bei dem auch Aqeels Schwester Sabrina mitspielte und in Runde eins ausschied. Beim Herrenturnier ist Remann an Nummer fünf gesetzt. Zudem sind der Salzburger Jakob Dirnberger und Lukas Windischberger (NÖ) mit dabei.