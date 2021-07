Squash im Europark: Nur Aqeel Rehman nutzte den Heimvorteil

Der Salzburger Mitfavorit auf den Titel steht im Viertelfinale der Austrian Squash Open. Alle weiteren heimischen Spieler mussten Auftaktniederlagen hinnehmen.

Sechs Österreicher haben am Mittwoch die erste Runde der Austrian Squash Open im Europark in Salzburg-Taxham bestritten. Nur Aqeel Rehman ist ins Viertelfinale eingezogen. Der Lokalmatador und Turnierorganisator wurde seiner Favoritenrolle als Nummer 87 der Weltrangliste gerecht und bezwang den Deutschen Tobias Weggen mit 11:6, 11:8, 13:11. "Ein intensives Spiel und schon ein gutes Stück Arbeit", erklärte der österreichische Rekordstaatsmeister, der am Donnerstag auf den Schweizer Yannick Wilhelmi trifft. Diesem unterlag der an Nummer zwei gesetzte Salzburger zuletzt zwei Mal knapp. "Daher bin ich vielleicht sogar Außenseiter. Aber ich will den Heimvorteil nutzen."

Das gelang Jakob Dirnberger nicht. Der Halleiner verspielte gegen den Spanier Sergio Garcia Pollan im ersten Satz eine klare Führung und verlor 9:11, 11:9, 2:11, 2:11. Der Salzburger Mathias Ebenberger, der Grazer Georg Stoisser, der in Salzburg studiert, der Wiener Lukas Windischberger sowie der Mondseer Mihaly Androzcky holten keinen Satz.