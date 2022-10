Rehman bei Swiss Open erst im Halbfinale ausgeschieden

Salzburger Squash-Profi scheiterte am Engländer Ben Smith in drei Sätzen.

Aqeel Rehman hat sich bei den Swiss Open in Uster in starker Form präsentiert. Der 36-jährige Salzburger erreichte beim mit 6000 Dollar dotierten PSA-Weltranglistenturnier das Halbfinale und freute sich über sein zweitbestes Saisonergebnis nach dem Turniersieg in Stuttgart. Auf dem Weg in die Runde der letzten vier schaltete Rehman Lokalmatador Jakob Känel, den Neuseeländer Joel Arscott und den Spanier Nilo Vidal aus. Dort war dann gegen an Nummer zwei gesetzten Engländer Ben Smith Endstation. Bei der 0:3-Niederlage konnte der Salzburger nur den zweiten Satz offen gestalten. Ende November geht es für Rehman im farnzösischen Cognac weiter, wo er an Nummer vier gesetzt erneut auf einen Halbfinaleinzug hofft.