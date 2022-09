Rehman führt sein Team auf Platz fünf der Königsklasse

Salzburger feierte bei seiner Premiere in der europäischen Clubmeisterschaft mit dem Team OÖ einen historischen Erfolg.

Gleich bei ihrem ersten Start in der Königsklasse des europäischen Squashsports haben Aqeel Rehman und das Team OÖ so gut abgeschnitten wie noch kein rot-weiß-rotes Team zuvor. Der Salzburger führte den österreichischen Mannschaftsmeister bei den European Club Championships (ECC) im italienischen Riccione auf Rang fünf.

In der Gruppenphase mussten sie sich nur Catania geschlagen geben und hatten damit Rang acht bereits sicher. Nach einer 0:3-Auftaktniederlage gegen Roehampton setzten sich die Österreicher gegen Espoo mit 2:1 und gegen Grasshopper Zürich mit 2:0 durch. Rehman gewann vier seiner sechs Partien und trug damit wesentlich zum historischen fünften Platz seines Teams bei. Die Österreicher traten in Italien mit Rehman, David Maier, Daniel Haider, Georg Blaimauer und Lukas Rosner und damit ohne einen einzigen Legionär an, während sich alle vor ihnen platzierten Teams mit internationalen Topspielern verstärkt hatten.