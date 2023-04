Rehman genoss sein Heimturnier: "Die Stimmung war wieder genial"

Die "Mozart Open" gingen am Samstag mit dem Finalsieg des Engländers Simon Herbert und einem Promiturnier zu Ende.

Zwei Wochen lang hatte Aqeel Rehman kaum Zeit, durchzuatmen. Als Organisator der "Austrian Squash Challenge" im Europark und Teilnehmer an den im Glascourt ausgetragenen "Mozart Open" war der Salzburger voll ausgelastet. Auch am Sonntag hatte er noch etliche Nacharbeiten zu erledigen, ehe er endlich ein wenig mit seiner Freundin entspannen konnte.

"Mein Resümee fällt extrem positiv aus. Die Rückmeldungen waren von allen Seiten super. Wir haben wieder vielen Kindern den Squashsport nähergebracht. Die Zuschauerfrequenz war auch wegen des guten Termins enorm stark. Und die Stimmung war allgemein wieder genial, vor allem aber bei meinen Spielen. Das hätte ich gerne noch länger genossen", erzählt der Squashprofi. Gepusht vom Publikum konnte er zumindest sein Auftaktmatch gegen die Nummer zwei des Turniers gewinnen. Endstation war erst gegen den Schweizer Robin Gadola, der im Finale am Samstag gegen den Engländer Simon Herbert unterlag. Vor dem Endspiel hatten noch Promis wie Stimmungssänger Jürgen Milski und der Paralympicssieger von 2012, Günther Matzinger, im Glascourt das Racket geschwungen.

Für Rehman steht schon in zwei Wochen in Paris das nächste Weltranglistenturnier an. "Außerdem würde ich gerne wieder eine Südamerikatour machen. Da zu spielen hat mir immer sehr viel Spaß gemacht."