Salzburger wärmte sich im Bundesligafinale für sein Heimturnier auf. Viehhausen gewann Spiel um Platz fünf.

Seine lange Erfolgsliste hat Aqeel Rehman am Samstag um einen weiteren Mannschaftsmeistertitel erweitert. Der Salzburger entthronte mit dem Team Oberösterreich Serienmeister Wiener Neudorf im Bundesliga-Finale im Europark durch einen souveränen 3:0-Finalsieg. Bereits am Freitag hatte Rehman sein Team zu einem 4:0-Halbfinalsieg über Graz geführt. Tags darauf gewann er im Endspiel um den Bundesligatitel sein Match gegen den gebürtigen Halleiner Jakob Dirnberger mit 11:8, 9:11, 11:7, 11:5. Der Squash Club Viehhausen hatte ebenso noch einmal Grund zu jubeln. Der einzige Salzburger Bundesligist sicherte sich mit einem 3:1-Sieg über das Squashteam Tirol Platz fünf in der Endtabelle. Stefan Moser, Andreas Eibl und Andreas Wiesner gewannen ihre Partien jeweils glatt in drei Sätzen.

Für Rehman war das Bundesligafinale nur eine letzte Aufwärmübung für die harten Matches, die ihn bei den Austrian Open erwarten. Bei seinem am Mittwoch startenden Heimturnier im Glascourt im Europark sind acht Spieler aus den Top-130 der Welt am Start. Topgesetzt ist der Kolumbianer Juan Camilo Vargas, aktuell die Nummer 75 der Welt.