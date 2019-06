Das vom Salzburger Aqeel Rehman angeführte Team Oberösterreich musste sich im Finale der Squash-Bundesliga im Europark Wr. Neudorf mit 1:3 geschlagen geben. Rehman blieb im Topduell mit dem Ägypter Mohamed Abouelghar ohne Satzgewinn.

Der Sprung ins Finale ist Rehman und seinem oberösterreichischen Club am Freitag knapp geglückt, tags darauf war der Gegner aber einfach zu stark. Selbst für Rehman, der in Österreich sonst so gut wie konkurrenzlos ist. Denn für Wr. Neudorf bestritt Mohamed Abouelghar das Topmatch des Finalduells − und der Ägypter ist als die Nummer sieben der Welt nicht nur in seiner Heimat ein echter Squash-Star.

Nachdem Legionär Daniel Mekbib die Oberösterreicher durch einen Drei-Satz-Sieg über den für Wr. Neudorf spielenden Halleiner Jakob Dirnberger mit 1:0 in Führung gebracht hatte, musste Rehman im Topduell gegen Abouelghar ran. Dabei tat sich der 33-jährige Salzburger anfangs schwer, überhaupt ins Spiel zu finden. Den ersten Satz verlor er mit 4:11. Danach konnte er die Partie zwar offener gestalten, am Ende zog er aber zwei Mal mit 9:11 den Kürzeren. "Schade, da hat jeweils nur ein Punkt auf den Tiebreak gefehlt. Ein Satzgewinn wäre also durchaus möglich gewesen", meinte Rehman nach der 0:3-Niederlage.

Zumindest ein Satzgewinn gelang Paul Mairinger bei der folgenden Niederlage gegen Ex-Staatsmeister Leopold Czaska. Schließlich reichten Marcus Greslehner zwei gewonnene Sätze gegen Daniel Haider, um den Titel für Wr. Neudorf zu fixieren.

Aqeel Rehman kann sich nun wieder voll auf das anstehende Austrian Open konzentrieren. Nach einem letzten Entspannungstag geht es im Europark schon am Montag mit dem Partner-Turnier und dem nächsten Kids&School-Day weiter. Ab Dienstagnachmittag gehört der Glascourt mitten im Einkaufszentrum dann ganz den Teilnehmern der Austrian Open.

Quelle: SN