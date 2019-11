Aqeel Rehman ist nach dem Karriere-Highlight voller Tatendrang.

Mit der Qualifikation für die Squash-WM in Doha hat sich Aqeel Rehman einen großen Traum erfüllt. Zwar schied der Salzburger bereits in der ersten Runde gegen den Schweizer Nicolas Müller aus, dennoch zeigte er sich mit seinem WM-Debüt nicht unzufrieden. "Ich habe alles gegeben und viel umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe. Nici war aber einfach zu stark und abgeklärt", erklärt Rehman.

Das bisherige Karriere-Highlight soll freilich längst nicht das letzte gewesen sein. "Alles in allem war es eine ultracoole Erfahrung. Ich habe so lange dafür gekämpft, dass ich da endlich dabei sein kann. Dass ich es nun geschafft habe, motiviert mich, noch weiter zu kommen und mich nach oben zu orientieren", erläutert der 33-Jährige.

Neben frischer Motivation hat die WM-Qualifikation Rehman auch mehr finanzielle Unabhängigkeit beschert. Denn der Salzburger nutzte das Crowdfunding-Projekt "I believe in you", um neue Unterstützer zu gewinnen. "Das war ein voller Erfolg. Ich habe nicht nur die angestrebten 5500 Euro zusammenbekommen, sondern auch noch zusätzliche Sponsoren gefunden", berichtet Rehman stolz. "Damit kann ich mich jetzt voll aufs Spielen konzentrieren und muss mir nicht mehr erst ausrechnen, wie viele Trainerstunden ich für die Turnierkosten geben muss." So stehen vor dem Jahresende noch Auftritte bei den Italian Open und den Valencia Open an. Zudem reist er im Dezember in die Heimat seines Vaters zum Islamabad International. "Das wird auch ein großes Familientreffen", freut sich Rehman.