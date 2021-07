Aqeel Rehman spielte sich im Bundesligafinale für sein Heimturnier warm.

14 Mal hat sich Aqeel Rehman bereits den Staatsmeistertitel im Einzel gesichert, am Samstag gewann der Salzburger Topsquasher nun zum zweiten Mal den Mannschaftstitel in der österreichischen Bundesliga. Der SC Viehhausen setzte sich im Spiel um Platz fünf durch.

Nach einem 4:0-Sieg über Graz im Halbfinale führte Rehman das Team Oberösterreich im Glascourt im Europark zu einem 3:0-Finalerfolg über Serienmeister Wiener Neudorf. "Ich freue mich riesig, dass uns das nach 2017 nun noch einmal gelungen ist", jubelte Rehman. "Mit bislang 15 Titeln ist Wiener Neudorf im Mannschaftsbewerb ungefähr das, was ich im Einzel bin. Aber heuer ist unser Plan voll aufgegangen", erzählt Rehman. So habe man vergangenen Sommer mit einer Crowdfunding-Aktion knapp 6000 Euro lukriert und bei der Auswahl des Legionärs ein glückliches Händchen bewiesen. "Es zählt ja nicht, wer auf der Kaderliste aufscheint, sondern wer dann auch tatsächlich am Court stehen kann. Und da haben wir am Samstag mit Iker Pajares den stärkeren Legionär aufgeboten", erläutert Rehman. So gewann der Spanier Iker Pajares als 32. der Weltrangliste das Topduell gegen den für Wiener Neudorf spielenden Tschechen Viktor Byrtus (WRL 125) auch glatt in drei Sätzen. Rehman benötigte im Salzburger Duell gegen Jakob Dirnberger einen Satz mehr. "Wir spielen schon seit über 15 Jahren regelmäßig gegeneinander. Er kennt mich natürlich sehr gut. Letztlich habe ich mich aber wieder relativ deutlich durchgesetzt", meint Rehman.

Beim am Mittwoch startenden Austrian Open im Europark stehen beide Salzburger erneut am Start. "Wir sind heuer ganz stark besetzt. Das wird für uns beide schwer", weiß Rehman, der das Turnier selbst organisiert hat. "Ich bin jedenfalls top motiviert und fühle mich gut in Form."