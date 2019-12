SSM-Sportler sammelten heuer Dutzende Medaillen

Salzburgs Nachwuchsschmiede für Spitzensportler war im zu Ende gehenden Jahr erfolgreich wie noch nie.

Bei einem "Christmas get together" am Standort Akademiestraße gab es viel Applaus und Geschenke für die erfolgreichsten Nachwuchssportler, die im übrigen auch schulisch zu den Besten gehören. Rennrollstuhl-Athlet Ludwig Malter holte bei der Junioren-WM in Nottwil (SUI) drei Mal Gold (400, 800 und 1500 Meter) so wie einmal Silber (100 Meter). Die Ziele gehen ihm auch für 2020 nicht aus, stehen doch einerseits die Matura sowie die Qualifikation für die Paralympics in Tokio an.

Karateka Aleksandra Grujic wurde ebenfalls gefeiert, sie kehrte mit Bronze von der Junioren-WM in Santiago de Chile nach Hause. Segel-Ass Sebastian Slivon erbrachte ein Top-Ten-Ergebnis bei der U17-WM, Snooker-Spieler Florian Nüßle ist international erfolgreich.

Fast zu klein wurde die Bühne für die vielen SSM-Sportler, die 2019 bei österreichischen und Staatsmeisterschaften Edelmetall erobert haben. Nicht weniger als 45 aktuelle SSM-Schützlinge wurden dafür geehrt.



Einen neuen Teilnehmerrekord verbuchte das SSM/Nachwuchsleistungssport-Modell Salzburg beim Talenttag, der in Kooperation mit der Sportunion Salzburg im Olympiazentrum Rif durchgeführt wurde. Mehr als 130 Talente aus 27 Schulen kämpften um den Titel "Talent 2019". Die Besten wurden bei der Feier für ihre Leistungen ausgezeichnet. Der Talenttag ist das ideale Sprungbrett für den Eintritt ins SSM. Geschäftsführer Thomas Wörz erinnerte daran, dass einst auch Chiara Hölzl bei dieser Gelegenheit aufzeigte. Sie hat vor kurzem ihren ersten Weltcupsieg im Skispringen gefeiert.

