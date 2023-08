St. Johann als Sprungbrett für junge Kicker

Der TSV brilliert in der Nachwuchsarbeit und schafft es immer wieder Talente hervorzubringen und so die Reserve sowie die Kampfmannschaft nachhaltig zu verstärken.

Seit Jahren hält sich der TSV St. Johann mit der Kampfmannschaft in der Regionalliga. Eigengewächse wie Julian Unterweger, Hansi Höllwart, Florian Ellmer und Philip Volk sind Aushängeschilder der gelungen Nachwuchsarbeit. "Während es bei den Jüngsten natürlich hauptsächlich um den Spaß an der Bewegung geht, drehen sich die Ambitionen bei älteren Jugendklassen immer mehr um die Leistung", erklärt Alexander Scherer, Jugendleiter des TSV. Mit zehn Jugendmannschaften - von den U6 Bambinis bis zur U16 - steht man auch im Zukunft gut da. "Die U9 zeigte sich im vergangenen Jahr im landesweiten Vergleich bärenstark. Auch die U13 schrammte nur knapp am Landesmeistertitel vorbei. Generell schaffen immer wieder einige unserer Talente den Sprung in die Akademien der großen Vereine - wie unlängst Benjamin Wagner. Unser Ziel ist es, diese Ambitionen zu fördern und unsere Kampfmannschaft sowie die 1b mit Talenten aus der eigenen Jugend nachhaltig zu versorgen", schließt Scherer ab.