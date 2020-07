St. Johann engagiert "Legende" Jürgen Melzer

Der Rekordnationalspieler führt das Altstar-Ensemble in der 35er-Bundesliga an. Ehemalige Salzburger Weggefährten sowie Davis-Cup-Kollegen locken den Grand-Slam-Sieger in den Pongau. "Ich freue mich, da werden Erinnerungen wach", hofft Melzer auf Einsätze.

Der UTC Radstadt ist eindrucksvoll in die 1. Bundesliga aufgestiegen, der souveräne Landesmeister GM Sports Anif visiert den Aufstieg in die 2. Liga an und nun dürfen sich die Tennisfans auf einen weiteren sportlichen Höhepunkt in Salzburg freuen. Denn der ...