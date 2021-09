St. Johann gewinnt auch auswärts: "So wird man Meister"

Pongauer bauen mit 3:1-Erfolg beim SAK die Tabellenführung aus.

Mit sechs Heimsiegen hatte sich St. Johann vorzeitig den Hinrundentitel in der Regionalliga Salzburg gesichert. Im Nachtragsspiel beim Vorletzten SAK feierten die Pongauer am Dienstagabend nun im dritten Anlauf auch den ersten Auswärtserfolg. "Hut ab vor meiner Mannschaft. Was sie heute wieder geleistet hat, ist Wahnsinn", sagte Trainer Ernst Lottermoser nach dem 3:1-Sieg.

Ein strittiger Elfmeter zum 1:0 ließ das Duell nach einer Stunde zugunsten der Gäste kippen. "Wir waren das aktivere Team, aber das Spielglück war auf der anderen Seite. So wird St. Johann Meister", sagte SAK-Coach Roman Wallner. Nach dem 2:0 durch einen Konter der St. Johanner hatten die Nonntaler verkürzt, doch Startelfdebütant Yasin Yurttas nutzte einen individuellen Fehler zur Entscheidung.

St. Johann, das Sandro Djuric (muskulär) und Lukas Beran (Leiste) verletzungsbedingt auswechseln musste, liegt nun fünf Punkte vor der Austria. Der Tabellendritte Kuchl kann am Mittwoch (19 Uhr) aber mit einem Sieg in Seekirchen auf drei Zähler herankommen.