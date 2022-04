St. Johann: Gute Leistung blieb unbelohnt

Zum ersten Mal seit Juni 2019 fand am Samstag wieder ein Regionalliga-Spiel mit Salzburger Beteiligung außerhalb des Bundeslandes statt. St. Johann gastierte in Schwaz und musste sich nach zwei späten Gegentoren mit 0:2 geschlagen geben. Trotz der Pleite freuen sich die Pongauer über das Comeback der Fahrten nach Tirol und Vorarlberg. "Es ist wieder etwas Spezielles, wenn man nicht in Salzburg zu einem Spiel fährt, sondern in ein anderes Bundesland. Wir wurden sehr gut empfangen und freuen uns auf die kommenden Auswärtsfahrten", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft konnte Lottermoser lange Zeit zufrieden sein. "Leider haben wir aus drei guten Möglichkeiten kein Tor erzielt", ärgert sich der Pongauer, dessen Mannschaft in der Schlussphase auch ein mögliches Remis verspielte. Vier Minuten vor dem Ende war die St. Johanner Defensive nach einem langen Ball nicht im Bilde - 0:1. Als Benjamin Ajibade und Co. in der Nachspielzeit alles nach vorn warfen, schlug Schwaz das zweite Mal zu - 0:2. "Schade. Der Gegner war zwar optisch überlegen, hatte aber lange Zeit keine Torchance. Es wäre sicher mehr drinnen gewesen. Letztendlich muss ich aber gestehen, dass sich die höhere Qualität des Gegners durchgesetzt hat", analysiert Lottermoser. In der kommenden Runde wartet auf die Pongauer das erste Westliga-Heimspiel: Am Freitag kommt Telfs, das am Samstag gegen Admira Dornbirn ein 1:1 erreichte, nach St. Johann. "Sicher ein Gegner in unserer Reichweite."