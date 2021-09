St. Johann holt souverän Titel

Jürgen Melzer und Co. waren im "Finale dahoam" der Tennissenioren 35+ gegen Neudörfl eine Klasse für sich. Schon nach den Einzeln durften die Pongauer mit den heimischen Fans feiern.

Viele hatten sich im Finale der Tennisherren-Bundesliga 35+ zwischen Neudörfl (Bgld.) und St. Johann auf eine harte Begegnung eingestellt - am Ende wurde es eine Machtdemonstration der Pongauer auf dem Weg zum Meistertitel: Schon nach den Einzeln hatten Jürgen Melzer und Co. auf eigenem Platz vor 300 Zuschauern gegen den Favoriten für eine uneinholbare 5:0-Führung gesorgt. Die Doppel mussten daher nicht mehr gespielt werden. "Es war so klar, weil unsere Besten an diesem Tag einfach geliefert haben", fasste Christian Mortsch, Mannschaftsführer der St. Johanner, die Begegnung zusammen. "Es war eine perfekte Mischung aus routinierten und regionalen Spielern."

Die Besten, das waren an diesem Sonntag neben dem ÖTV-Sportdirektor Melzer der Italiener Luca Vanni, Jaroslav Pospisil, Christoph Illmer und Patrick Wölfler. Die Dominanz drückt sich auch in Zahlen aus: Nur Wölfler gab einen Satz ab und musste gegen Thomas Pichl beim 3:6, 6:2, 10:5 über die volle Distanz. Im Spitzenspiel musste der Neudörfler Mirnegg gegen Vanni nach 3:6 im ersten Satz aufgeben.

"Für solche Matches werde ich auch nach meiner internationalen Karriere Tennis noch genießen", sagte Melzer, der vom "Finale dahoam" angetan war. Im Vorjahr hatte es hier noch nicht mit dem Titel geklappt.

Beide Mannschaften waren am Samstag souverän ins Endspiel der Bundesliga 35+ gekommen: Schon gegen Hartberg gelang den Pongauern ein 5:0, Neudörfl eliminierte Colony Wien mit 4:1.

Ergebnisse Finale: St. Johann - Neudörfl 5:0. Luca Vanni - Marco Mirnegg 6:3, Aufgabe, Jaroslav Pospisil - Markus Egger 6:3, 6:3, Jürgen Melzer - Mario Haider-Maurer 6:3, 6:2, Christoph Illmer - Alexander Tisch 6:1, 6:2, Patrick Wölfler - Thomas Pichl 3:6, 6:2, 10:5.