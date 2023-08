St. Johann in der Krise: Dritte Pleite bereitete eine schlaflose Nacht

Schwere Zeiten für Trainer Lottermoser

Der 56-jährige Trainerfuchs erlebt derzeit wohl die schwerste Zeit als Coach der Pongauer. "Dass es zum Start so absolut nicht läuft, kommt für uns alle überraschend", betont Lottermoser, für den das Wochenende nach der deutlichen Niederlage in Tirol gelaufen war. "Ich hatte eine schlaflose Nacht und bin um fünf Uhr aufgestanden, um mir das Spiel noch mal anzuschauen." Am Sonntag überlegte er bei einer Wanderung mit seiner Frau die nächsten Schritte. "Nervös werden wir sicher nicht, aber es muss sich etwas ändern. Wir haben die Basics nicht mehr drauf. Daran müssen wir schleunigst arbeiten."

Landescup als Mutmacher?

Während die Regionalliga-Konkurrenz sich in Ruhe auf die kommende Runde vorbereiten kann, steht für St. Johann bereits am Dienstag das Landescup-Duell in Neukirchen (2. Landesliga Süd) auf dem Programm. "Eigentlich wollte ich, wie in den vergangenen Jahren, mit einer sehr jungen Mannschaft spielen. Das werden wir ändern: Wir nehmen dieses Spiel sehr ernst und wollen uns Selbstvertrauen für die Liga holen. Ein Spaziergang wird es aber sicher nicht", sagt Lottermoser, der am Dienstagvormittag auch noch eine Trainingseinheit einschieben will.

Schwere Gegner in den nächsten Wochen

Klar ist, dass die Aufgaben in den nächsten Runden nicht einfacher werden: Am Freitag gastiert mit Schwaz eine starke Truppe in St. Johann, danach wartet Erzrivale Bischofshofen. In diesen beiden Partien wird auch wieder Dominik Waltl das Tor hüten. Der Goalie wurde am Samstag in Tirol wegen Torraubs ausgeschlossen, kann seine Sperre aber im Landescup absitzen. "Er hat zwar in drei Spielen 13 Gegentore bekommen, aber an ihm liegt es sicher nicht", betont Lottermoser, der im Verein noch keine Unruhe spürt: "Wir halten alle zusammen und kommen gemeinsam aus dem Tief heraus."