St. Johann ist Meister der Regionalliga Salzburg

Verfolger Austria Salzburg reichte ein in letzter Minute errungener Heimsieg gegen Saalfelden nicht, um die Pongauer noch abzufangen. Denn St. Johann behielt beim 2:0-Sieg in Grünau die Nerven. Gefeiert wird bei beiden Aufsteigern.

St. Johann hat nach dem Einzug in die überregionale Westliga zum Abschluss der Herbstsaison auch den Meistertitel in der Regionalliga Salzburg fixiert. Stefan Sendlhofer und David Granegger schossen die Pongauer am Samstag zu einem 2:0-Erfolg bei den von Ex-Trainer Franz Aigner betreuten Grünauern. Dass Verfolger Austria Salzburg Saalfelden schlug, fiel nicht ins Gewicht. St. Johann steht nach 18 Runden mit 39 Punkten und einem Zähler Vorsprung auf dem ersten Platz. "Wir sind nach dem Feiern in der Vorwoche schon etwas müde, werden den heutigen Abend aber sicher genießen", sagte Trainer Ernst Lotermoser vor dem gemeinsamen Essen im Salzburger Altstadtrestaurant Innergebirg.

St. Johann setzte sich in Grünau durch

Die Grünauer hatten die erste Torchance des Spiels vergeben. Im Laufe der ersten Halbzeit nahmen die Gäste aus St. Johann das Heft aber in die Hand. Stefan Sendlhofer traf in der 27. Minute nach einer Hereingabe von der rechten Seite überlegt zum 1:0. Er war es auch, der wenig später erhöhen hätte können. "Die Führung war jedenfalls verdient", sagte Lottermoser. Die Entscheidung fiel spät: Die Gastgeber ließen die große Ausgleichschance aus und Joker David Granegger schloss den anschließenden Konter zum 2:0-Endstand ab (83.).

Austria jubelte gegen Saalfelden spät

Austria Salzburg glückte zum Abschluss einer mit dem Einzug in die Westliga gekrönten Herbstsaison ein 3:2-Erfolg über Saalfelden. Die Pinzgauer, die ohne Trainer Christian Ziege auskommen mussten, hatten nach wenigen Minuten bei einem Lattentreffer Glück, waren danach aber immer wieder gefährlich. Kapitän Tamas Tandari, der zuvor bei einem Seitfallzieher knapp gescheitert war, traf nach einer halben Stunde per Kopf zur Pausenführung.

Marco Hödl schoss Austria erneut zum Sieg

Kurz nach dem Seitenwechsel glich Marinko Sorda aus, ehe Tandari per Weitschuss postwendend auf 2:1 stellte. Nachdem Saalfeldens Joao Pedro die Entscheidung verpasst hatte, drehten die Hausherren das Spiel. Ein Jokertor von Din Rahmanovic und ein Elfmetertreffer von Marco Hödl in der Nachspielzeit retteten den Heimerfolg. Dieser und der Aufstieg in die Westliga wurden danach gebührend gefeiert. Jubeln konnten zudem Anif, das Grödig 1:0 schlug, und Kuchl, das den SAK 4:1 besiegte.