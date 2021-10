St. Johann: Kein Glamour, dafür Erfolg

Während so mancher Konkurrent abseits des Fußballplatzes mit Champions-League-Träumen oder skurrilen Pressekonferenzen von sich reden macht, glänzt St. Johann auf dem Platz. Nach dem 3:2-Sieg in Anif fehlt den Pongauern nur noch ein Punkt, um die Teilnahme an der überregionalen Westliga zu fixieren. Und diesen holt die Lottermoser-Elf in einem der beiden abschließenden Spiele. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte wird der Lohn für die jahrelange Arbeit sein. Präsident Klingler und sein Trainer haben ein Team geformt, das hart arbeitet, zusammenhält ...