St. Johann: Mit Schützenfest aus der Krise

St. Johann feierte am Samstag gegen Röthis einen imposanten 7:2-Sieg.

Nach schwierigen Wochen mit vielen Rückschlägen konnte St. Johann in der Regionalliga am Samstag wieder jubeln. "Eine sehr starke Vorstellung. Wir haben die vielen kleinen Fehler des Gegners eiskalt ausgenutzt", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, der in den vergangenen Wochen trotz Negativserie die Nerven bewahrt hat. "Ich habe immer gewusst, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Mannschaft arbeitet sehr hart und hat sich nun endlich wieder einmal belohnt." Mann des Tages war Sebastian Oberkofler: Der Youngster war von den Vorarlbergern nicht zu halten und steuerte zwei Tore zum Kantersieg bei. Ebenfalls doppelt traf Florian Ellmer.

Überragende Leistung von Youngster

Mit nun sieben Punkten liegen die Pongauer zwar weiterhin auf einem Abstiegsplatz, das Tabellenmittelfeld ist aber wieder in Reichweite. "Uns muss bewusst sein, dass es nur ein Sieg war. Wir müssen konsequent weiterarbeiten, dann kommen wir aus dem Tabellenkeller sicher raus", betont Lottermoser, der mit seiner Mannschaft am kommenden Wochenende auf Schlusslicht Rankweil trifft. "Wieder ein sehr wichtiges Spiel. Obwohl die Vorarlberger gegen die Austria mit 0:9 verloren haben, müssen wir auf der Hut sein. Rankweil hat zum Beispiel in Grünau gewonnen."

Am Wochenende gegen das Schlusslicht

Mit einer ähnlichen Vorstellung, wie gegen Röthis, sollte der dritte Saisonsieg aber möglich sein. Vor allem die Offensive hat beim Torfestival Selbstvertrauen getankt. "Wir haben in den sieben Spielen zuvor nur vier Treffer erzielt und nun in einem sieben. So kann es natürlich weitergehen. Wir werden uns wieder konzentriert auf das nächste Spiel vorbereiten", erläutert Lottermoser, der vom Westliga-Klassenerhalt seiner Mannschaft überzeugt ist.