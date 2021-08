St. Johann ohne Glanz zum nächsten Sieg

Die Pongauer gewannen am Mittwoch das Spitzenspiel gegen Anif mit 2:1 und holten sich die Regionalliga-Tabellenführung zurück.

"Wenn man solche Spiele gewinnt, dann kann man ganz oben mitspielen", erklärte St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser nach dem 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Anif. Die rund 200 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit eine schwache Partie, in der die Pongauer knapp vor der Pause glücklich in Führung gingen. Nach einem Eckball brachte Anif den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Florian Ellmer traf aus kurzer Distanz.

Mit ihrer ersten gefährlichen Aktion schlugen die Anifer kurz nach der Pause aber zurück: Enis Kuka entwischte seinem Gegenspieler und netzte zum 1:1 ein. Als St. Johanns Joker Sebastian Oberkofler in der Schlussphase im Anif-Strafraum zu Boden ging, zeigte Schiedsrichter Ramiz Begovic auf den Punkt. "Für mich ganz klar kein Elfer", ärgerte sich Anif-Trainer Bernhard Kletzl, dessen Gegenüber die Situation komplett anders gesehen hat. "Mein Spieler wurde ganz klar gefoult, richtige Entscheidung", sagt Lottermoser. Ex-Profi Sandro Djuric blieb vom Punkt eiskalt und schoss Tabellenführer St. Johann zum vierten Saisonsieg. "Wir waren heute von zwei schlechten Mannschaft die etwas bessere. Aber in den kommenden Runden müssen wir uns sicher steigern, wenn wir weiter oben mitspielen wollen", analysierte Lottermoser.

Für die nächste Überraschung sorgte am Mittwoch Grünau: Die jungen Walser erreichten bei den weitaus höher eingeschätzten Kuchlern ein 2:2. Dabei führten die Tennengauer nach zehn Minuten bereits mit 2:o. "Leider zwei ganz klare Abseitstore des Gegners", betont Grünau-Trainer Franz Aigner, dessen Mannschaft in der zweiten Halbzeit, im Gegensatz zu Kuchl, seine Chancen nutzte. Marcel Bernhofer (53.) und Moussa Dembele (70.) schossen die Aigner-Elf noch zum Remis. "Wir sind wieder an unserer schlechten Chancenverwertung gescheitert. Spielerisch kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen, aber vor dem Tor müssen wir einfach besser agieren", erklärte Kuchl-Trainer Mario Helmlinger nach dem unnötigen Punkteverlust.