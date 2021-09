St. Johann-Präsident Klingler: "Ich denke derzeit nicht ans Aufhören"

St. Johanns Präsident Josef Klingler genießt den Erfolgslauf seiner Mannschaft und hat auch mit 78 Jahren noch lange nicht genug.

Mit einem 3:0-Sieg gegen Grünau sicherte sich St. Johann am Freitag den "Hinrunden-Titel" in der Regionalliga Salzburg. Der Mastermind hinter dem Erfolg ist Josef Klingler. Der Unternehmer hat seine Mannschaft in den vergangenen Jahren mit Bedacht verstärkt und kann nun die Früchte der harten Arbeit ernten. Im SN-Interview spricht Klingler über den Erfolgslauf, die Regionalliga und seine eigene Zukunft.



St. Johann steht nach der Regionalliga-Hinrunde, vor den Favoriten Kuchl und Austria Salzburg, auf Platz eins. Sind Sie überrascht ...