St. Johann schnappt sich größtes Lungau-Talent - Tamsweg holt Trainerfuchs

Der Fußball-Regionalligist St. Johann sicherte sich eine heiße Aktie für die Zukunft. Raphael Kosakiewic wechselt von der SG Lungau zu den Pongauern und soll in den kommenden Jahren behutsam an den Erwachsenenfußball herangeführt werden. Im Herbst hat sich der Offensivspieler in der Sparkassenliga mit Toren am Fließband in die Auslage gespielt. Einen neuen Trainer konnte dagegen Tamsweg verpflichten: Johann Davare soll den Lungauer Landesligisten zum Klassenerhalt führen.

Mit 16 Toren in sieben Sparkassen-Liga-Partien spielte sich Raphael Kosakiewic in die Notizbücher einiger Regionalligisten und Salzburg-Ligisten. Letztendlich sicherte sich St. Johann die Dienste des 15-jährigen Offensivspielers. "Ein Riesentalent, das sicher das Zeug hat, um in der Regionalliga zu bestehen. Er wird aber Zeit brauchen", erklärt Tamsweg-Präsident Harald Moser. Unter Trainer Ernst Lottermoser soll sich der Youngster im Training an das Tempo und die Spielweise in der Regionalliga gewöhnen, Spielpraxis soll er in den ersten Monaten vor allem in der 1b der Pongauer sammeln.

Auch Tamsweg freut sich über Lungau-Torjäger

Ein ähnlich talentierten Kicker ist seit Winter im Kader der Tamsweger Kampfmannschaft: Dominik Peermann erzielte für die SG Lungau sogar 17 Tore und soll nun in der 1. Landesliga den nächsten Karriereschritt machen. "Dominik spielt bereits seit einigen Jahren in unserem Nachwuchs. Ein sehr guter Junge, dem die Zukunft gehört", erklärt Moser, der am Samstag einen neuen Trainer verpflichten konnte: Johann Davare soll die Lungauer, die nach einem enttäuschenden Herbst nur auf Platz neun überwintern, im Frühjahr zum Klassenerhalt führen.

Davare soll Tamsweg zum Klassenerhalt führen

"Davare hat in der Vergangenheit viele Erfolge gefeiert und ist ein sehr routinierter Trainer. Er wird die Mannschaft in der Vorbereitung auf Vordermann bringen und ist sicher der richtige Mann für unser Ziel", sagt Moser. Davare ist seit vielen Jahren im Salzburger Unterhaus tätig und führte etwa Bad Hofgastein, Wagrain und Konkordiahütte-Tenneck zu Meistertiteln oder Spitzenplätzen. Zudem war er in Grödig einige Jahre als Co-Trainer tätig, zuletzt stand der Trainerfuchs in Bischofshofen 2019 ein halbes Jahr unter Vertrag.

>>>Alle Transfers auf einen Blick<<<