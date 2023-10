St. Johann im Skate-Fieber

Der St. Johanner Skateverein lud am vergangenen Wochenende zur zweiten Ausgabe ihres "Rock the Park"-Contests. Skatebegeisterte Fans sahen sportliche Höchstleistungen der zahlreichen Starter.

Skater aus nah und fern strömten am vergangenen Wochenende zum Skatepark in St. Johann. Dort erwartete sie mit der zweiten Ausgabe des "Rock the Park" Wettkampfes des St. Johanner Skatevereins ein Contest der Extraklasse.

Bereits im Vorfeld erklärte Vereins-Obmann Alexander Petutschnig den Spaß am Sport zum wesentlichen Bestandteil des Bewerbs. Diesen Leitspruch verfolgten dann auch die zahlreichen Starter, die sich stilsicher über die Schanzen und Rails wagten. Im Kampf um den Titel zeigten die Athleten, was in ihnen steckt. Am Ende schaffte es der St. Johanner Lokalmatador Christoph Ringler sich mit einem souveränen Lauf Platz eins zu sichern.

Doch nicht nur die Sportler sorgten für ein Event, das den Zuschauern lange in Erinnerung bleiben wird. Nach dem Wettkampf heizten die Stabile Bruderschaft, die Gipfelsessions und das Elektro Squad dem Skate-Areal unweit des Fußballplatzes bis in die Nacht hinein ein.