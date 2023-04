St. Johann startet mit einem Paukenschlag - Grünau verliert Topspiel und Mittelfeldmotor

Die Pongauer feierten am Freitag zum Auftakt des oberen Play-offs einen 5:2-Sieg gegen Grünau und sind nun vor den Walsern Tabellenzweiter.

Die beiden Salzburger Westligisten Bischofshofen und Saalfelden reisen am Samstag nach Vorarlberg. Bereits am Freitag feierte St. Johann einen wichtigen Sieg im Kampf um die verbleibenden Tickets für die Regionalliga West 2023/24.



Oberes Play-off: Dass St. Johann in der kommenden Saison unbedingt in der dritthöchsten Spielklasse dabei sein will, war am Freitag beim Heimspiel gegen Grünau deutlich zu sehen. Die Walser waren zwar fußballerisch das bessere Team, die Hausherren aber körperlich klar stärker und vor dem Tor effektiver. "Ein rabenschwarzer Tag", ärgert sich Grünau-Trainer Bernhard Kletzl, dessen Mannschaft nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 1:3 zurücklag.

In den zweiten 45 Minuten konnten die Gäste das Duell zwar offener gestalten, doch Moussa Dembele und Co. vergaben für ein mögliches Comeback zu viele Chancen. Neben der Niederlage müssen die Grünauer auch noch einen bitteren Ausfall verdauen: Nikola Trkulja musste in der 68. Minute mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Ganz anders ist die Stimmungslage in St. Johann. "Eine sehr gute Partie. In dieser Verfassung können wir die Regionalliga West erreichen. Aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns", sagt Trainer Ernst Lottermoser, dessen Team in der Tabelle auf Platz zwei vorrückte.

Als klarer Außenseiter reist am Samstag Seekirchen zum Tabellenführer Austria Salzburg. Ein Blick auf die Statistik muss den Gästen aber Mut machen: Von den vergangenen zehn Spielen gegen die Violetten haben die Seekirchner nur zwei verloren. "Mit der richtigen Einstellung ist auch dieses Mal wieder etwas möglich", betont Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo, der unter anderem auf Felix Eliasch (verletzt), Andreas Pär (gesperrt) und Lukas Hiermann (Karriereende) verzichten muss.



Unteres Play-off: Während am Freitag das Duell zwischen Hallein und dem SAK witterungsbedingt abgesagt werden musste, treffen am Samstag zum Auftakt des unteren Play-offs Anif und Golling aufeinander.



Westliga: Zwei schwere Auswärtsspiele stehen für die beiden Salzburger Vertreter am Samstag in der Westliga auf dem Programm. Saalfelden muss zum Titelfavoriten Bregenz reisen, Bischofshofen trifft auf Tabellenführer Hohenems. "Eine schwere Aufgabe. Hohenems hat viel Qualität in der Mannschaft. Aber wenn wir die Anfangsphase überstehen, dann ist etwas möglich. Zum Spaß fahren wir sicher nicht nach Vorarlberg", hofft BSK-Trainer Andreas Fötschl auf eine Überraschung. Ein ähnlich schweres Auswärtsmatch wartet auf Saalfelden. "Es wird spannend, wie wir die lange Anreise verkraften und dann bekommen wir es mit einem sehr schweren Gegner zu tun. Wir sind aber hochmotiviert an und wollen etwas mitnehmen", sagt Saalfelden-Trainer Markus Fürstaller.