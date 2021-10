St. Johann steht kurz vor Westliga-Aufstieg

Der Elf von Trainer Ernst Lottermoser fehlt nach dem Sieg in Anif nur noch ein Punkt, um den größten Erfolg der Vereinsgeschichte zu fixieren.

Nach zwei Niederlagen in Serie stand St. Johann am Samstag in der Regionalliga Salzburg gehörig unter Druck. Die Pongauer ließen sich aber nicht verunsichern und zeigten in Anif, dass sie zu Recht der heißeste Anwärter auf ein Ticket für die überregionale Westliga sind. "Nach der frühen 2:0-Führung habe ich mich auf einen schönen Fußball-Nachmittag eingestellt. Leider waren wir vor der Pause zu nachlässig und auf einmal ist es 2:2 gestanden", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, der seine Mannschaft in ...