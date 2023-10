St. Johann ist das Team der Stunde

Die Pongauer feierten gegen Hohenems den dritten Sieg in Serie.

Seit Samstag ist der schwache Saisonstart in St. Johann endgültig vergessen: Die Pongauer feierten in der Regionalliga West gegen Hohenems den dritten Sieg in Serie und sind derzeit das formstärkste Salzburger Westliga-Team. "Wir haben das St. Johanner Gen wieder zum Leben erweckt. Jeder kämpft für jeden und wir geben nie auf", erklärt Trainer Ernst Lottermoser.

Trotz starker Leistung lagen die Pongauer aber bis in die Schlussphase mit 0:1 in Rückstand. Zwei Einwechselspieler brachten die Heimischen ins Spiel zurück. Nach einem idealen Zuspiel von Valentin Palzenberger erzielte Yasin Yurttas das 1:1 (82.). Nur zwei Minuten später war das Duell gedreht: Florian Ellmer war nach einem langen Ball auf und davon und stellte auf 2:1. "Wenn man in der Schlussphase doppelt trifft, ist das immer etwas glücklich. Grundsätzlich war es aber ein verdienter Sieg und ich bin sehr stolz auf meine Spieler", sagt Lottermoser, der nun wieder gerne auf die Tabelle blickt. Mit 13 Punkten liegt St. Johann auf Platz zehn und hat drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. "So kann es weitergehen. Wir wollen im Herbst kein Heimspiel mehr verlieren und auch in der Fremde noch punkten. In der derzeitigen Form traue ich meiner Mannschaft viel zu. Uns ist aber bewusst, dass wir in jeder Partie 100 Prozent geben müssen", betont Lottermoser.

Die nächste hohe Hürde wartet am kommenden Samstag: St. Johann gastiert beim Spitzenteam Austria Salzburg. "Auch wenn die Austria jetzt zum ersten Mal verloren hat, wartet auf uns ein starker Gegner. Mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Hohenems könnte aber etwas möglich sein. Wir sind klarer Außenseiter, aber nicht chancenlos."