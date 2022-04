St. Johann trotz Remis zum Auftakt geschockt

Einen Tag nach dem 1:1-Unentschieden gegen die Austria musste die Truppe von Trainer Ernst Lottermoser eine Hiobsbotschaft verdauen.

Eigentlich hätte St. Johann mit dem Westliga-Auftakt hochzufrieden sein müssen: Die Pongauer holten am Samstag im Salzburg-Derby bei der Austria ein 1:1 und sind damit ordentlich ins Frühjahr gestartet. Einen Tag nach dem Spiel wurde aber klar, dass die Pongauer diesen Punkt sehr teuer bezahlen mussten. Kapitän Lukas Beran zog sich am Samstag eine Knieverletzung zu und bekam am Sonntag eine niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss. Der Verteidiger wird somit mehrere Monate ausfallen und wohl erst im nächsten Frühjahr wieder zurückkehren.

"Eine Katastrophe. Nach Stefan Sendlhofer haben wir nun den zweiten Kreuzbandriss zu verdauen", sagt Lottermoser, der nach der Diagnose geschockt war: "Ich kann meinen Gemütszustand nur sehr schwer in Worte fassen. Eine brutale Nachricht für den Spieler und den gesamten Verein. Lukas ist ein Spieler der immer vorangeht. Sein Ausfall ist sehr, sehr schmerzhaft."

Sportlich hatte der Meister der Regionalliga Salzburg am Samstag mehr Glück. Die Pongauer lagen gegen die Austria nach wenigen Minuten bereits in Rückstand und hätten in der Folge noch mehrere Gegentore kassieren können. Doch Goalie Manuel Wallinger brachte die Austria-Offensive zur Verzweiflung und hielt den Rückstand in Grenzen. Und in der Schlussphase hatten die Gäste dann auch in der Offensive das Glück auf ihrer Seite. Der eingewechselte Youngster Yasin Yurttas erzielte unter kräftiger Mithilfe von Austria-Goalie Manuel Kalman den Ausgleich. "Meine Mannschaft hat wieder einmal gezeigt, dass sie nicht aufgibt und erst aufhört, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Trotzdem war es natürlich ein glückliches Unentschieden", analysiert Lottermoser.

Für Austria-Trainer Christian Schaider passte zum Auftakt nur das Ergebnis nicht: "Wir haben 70 Minuten sehr gut gespielt und hätten höher führen müssen. Leider haben wir aus fünf, sechs Topchancen kein Kapital geschlagen." Seinem Torhüter macht Schaider keine Vorwürfe: "Natürlich war der Ball haltbar, aber Manuel hat uns schon sehr viele Punkte gerettet. Jetzt hat er eben mal gepatzt, das kann jedem passieren."

In der nächsten Runde trifft die Austria zu Hause auf Hohenems. Der Titelfavorit ist mit einem 5:0-Derbysieg gegen Admira Dornbirn in das Frühjahr gestartet. Ein weiteres Auswärtsspiel steht für St. Johann auf dem Programm: Die Lottermoser-Elf trifft auf Schwaz, das gegen Telfs (2:1) gewinnen konnte.