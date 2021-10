St. Johann und Austria müssen nur noch Saalfelden fürchten

Das Regionalliga-Topduo machte am Wochenende die nächsten Schritte Richtung Eliteliga. Saalfelden setzte gegen Anif ein Ausrufezeichen und könnte noch zum "Partycrasher" werden.

Einen Tag nachdem Tabellenführer St. Johann einen Last-Minute-Heimsieg gegen Seekirchen feierte, legte Austria Salzburg am Samstag nach. Die Violetten gewannen vor 1200 Zuschauern gegen Kuchl verdient mit 1:0. Den Goldtreffer erzielte Torjäger Marco Hödl wenige Minuten vor dem Ende. "Es war eine starke Leistung meiner Mannschaft, leider konnten wir unsere Chancen lange Zeit nicht nutzen", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider, der als Zweiter nach 13 Runden vier Punkte hinter St. Johann liegt.

Der Blick der Violetten ist derzeit aber eher nach unten als nach oben gerichtet. Während der Dritte Anif und der Vierte Kuchl wohl aus dem Rennen um die beiden Tickets für die überregionale Eliteliga sind, könnte Saalfelden, das nach Verlustpunkten fünf Punkte hinter der Austria liegt, noch gefährlich werden. Die Pinzgauer haben mit dem 7:0-Heimsieg gegen Anif ein Ausrufezeichen gesetzt und wollen im Saisonfinish noch ganz oben anklopfen.

"Spielen sie immer so, wie am Samstag gegen uns, dann verlieren sie nicht mehr viele Spiele. Ich schätze aber trotzdem St. Johann und die Austria stärker ein", erklärt Anif-Trainer Bernhard Kletzl. Will Saalfelden mit Startrainer Christian Ziege wirklich noch um ein Eliteliga-Ticket mitspielen, dann müssen wohl alle sechs noch ausstehenden Spiele gewonnen werden. In der letzten Runde könnte es in Maxglan zum großen Showdown zwischen der Austria und Saalfelden kommen. "So weit denken wir noch nicht. Wir wissen aber, dass Saalfelden noch sehr gefährlich werden kann. Bei uns liegt der volle Fokus auf der nächsten Runde gegen Anif", betont Schaider.

Rechenspiele erlaubt sind dagegen in St. Johann. "Es ist doch logisch, dass alle im Verein auf die Tabelle schauen und rechnen. Wir wollen in die Eliteliga, aber sind natürlich gewarnt. Wir sind rechnerisch noch lange nicht durch und die Austria und auch Saalfelden sind heiße Rivalen", erklärt St. Johanns Erfolgstrainer Ernst Lottermoser, dessen Präsident Josef Klingler am Montag seinen 79. Geburtstag feiert. "Mit dem 2:1-Heimsieg gegen Seekirchen und dem eindrucksvollen 8:1-Erfolg der 1b gegen Hüttschlag haben wir ihm schon ein schönes Geschenk gemacht."

Während St. Johann und die Austria aus infrastrukturellen und finanziellen Gründen auch bei einer Qualifikation für die Eliteliga nicht um die Lizenz für die 2. Liga ansuchen würden, strebt Saalfelden seit dem Einstieg der US-Investoren den Profifußball an. Dieser ist aber nur zu erreichen, wenn sich die Ziege-Elf für die überregionale Eliteliga qualifiziert und im Frühjahr gegen die Konkurrenz aus Tirol und Vorarlberg durchsetzt.