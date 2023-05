St. Johann zieht im Saisonfinish einen Trumpf: Pongauer kehrt aus den USA zurück

Während die Personaldecke bei einigen Konkurrenten immer dünner wird, kann sich der Regionalligist St. Johann für die entscheidende Phase noch über einen Neuzugang freuen.

Nach knapp zwei Jahren an einem College in den USA (McKendree University, Illinois) kehrte Christoph Gruber vor Kurzem wieder nach Salzburg zurück. Einige Unterhaus-Clubs zeigten Interesse am 21-Jährigen Pongauer, der in der Red-Bull-Akademie und Anif ausgebildet wurde. Den Zuschlag bekam letztendlich St. Johann. "Christoph trainiert bereits seit Montag bei uns mit und wurde auch schon angemeldet", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser. Weil die College-Liga in den USA nicht als offizieller Bewerb zählt, bekam Gruber auch außerhalb der Transferzeit eine Spielberechtigung vom ÖFB.

Debüt schon gegen Grünau?

Bereits am kommenden Samstag könnte der junge Defensivallrounder beim Auswärtsspiel gegen Grünau sein Debüt feiern. "Im Kader wird er sicher sein, ob er tatsächlich zum Einsatz kommen wird, werden wir erst sehen", sagt Lottermoser, dessen Mannschaft vier Runden vor dem Ende des oberen Play-offs der Regionalliga gute Chancen auf ein Westliga-Ticket hat. Als Zweiter haben die Pongauer drei bzw. vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger Seekirchen, Grünau und St. Johann. "In Grünau wird es sicher nicht leicht, wenn wir Wals am Samstag ungeschlagen verlassen, dann kann ich damit gut leben", betont Lottermoser. Fehlen werden am Wochenende Lukas Beran und Sandro Djuric (beide gesperrt). Fraglich ist Thomas Kendlbacher.