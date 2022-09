St. Johanner Routiniers verloren ihr "Finale dahoam"

Auch Wechsel ins Freie brachte im Bundesliga35-Finale nicht die Wende.

Trotz Heimvorteils waren St. Johanns Tennisherren im Finale der Bundesliga35 nur Außenseiter. Zu stark war der Erzrivale Neudörfl heuer aufgestellt. Im Halbfinale am Samstag lieferten beide Vorjahresfinalisten souveräne Leistungen ab. Der Gastgeber und Titelverteidiger fertigte Pregarten mit 4:1 ab, der Vizemeister gab beim 4:0-Sieg über Klosterneuburg nicht einmal einen Satz ab.

Um das Finale auf der eigenen Anlage statt im Sporthotel Alpina austragen zu können, wurde am Sonntag ab sechs Uhr morgens an den Sandplätzen gearbeitet − mit Erfolg. Der Wechsel von der Halle ins Freie reichte aber nicht, um die Sensation zu schaffen. "Um eine Chance zu haben, hätte alles für uns laufen müssen. Das ist aber leider nicht passiert", erzählt Christoph Illmer, dem gegen Mario Haider-Maurer nur zwei Games gelangen. Den einzigen Sieg für St. Johann feierte am Sonntag Luca Vanni, der sich im Legionärsduell gegen Lukáš Lacko durchsetzte. Gerald Kamitz fehlten gegen Marco Mirnegg im zweiten Satz bei eigenem Aufschlag nur zwei Punkte zum Sieg. Der Neudörfler rettete sich aber noch ins Match-Tie-Break, das er mit 10:8 für sich entschied. Damit lag der Favorit nach den Einzeln uneinholbar mit 4:1 voran. Die Doppel wurden nicht mehr ausgetragen.