St. Johanns Nachwuchs krönt sich zum Vize-Landesmeister

Die U13 des TSV St. Johann überstand knapp die Gruppenphase der Landesmeisterschaften im Futsal in Rif. Im Halbfinale bewiesen die Jungs rund um das Trainerteam Atilla Karadeniz, Volkan Öztürk und Redzic Adel Nerven und setzten sich im Elfmeterschießen durch. Die SG Schmitten-Kitz hatte im Finale den längeren Atem und setzte sich nach einem 0:0 vom Punkt mit 2:0 durch.

Schon am Feld zeigte die U13 des TSV St. Johann, dass mit ihnen immer zu rechnen ist. Nach der Herbstmeisterschaft der Gruppe D am Feld folgte nun auch in der Halle der nächste große Erfolg: der Vize-Landesmeister-Titel im Futsal.

